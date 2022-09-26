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شاهد سقوط «فيريرا» مغشيًا عليه أثناء منح تعليمات للاعبين في مباراة أمس

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فيريرا
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الإثنين، 26-09-2022 09:40 ص

رصدت الكاميرات، تعرض البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، إلى أزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، أثناء منحه بعض التعليمات للاعبيه في مباراة الأبيض أمام إليكت التشادي في إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسرع الجهاز المعاون لـ فيريرا في الالتفاف حوله ومساعدته من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء، وقام طبيب الفريق بفحصه سريعاً.

وتأهل  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز بهدفين مقابل لاشئ أمام إيليكت التشادي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ64 من البطولة الإفريقية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد سقوط عبد الله جمعة داخل منطقة جزاء الفريق التشادي فى الدقيقة 70، ليتصدى لها كالعادة أحمد سيد زيزو  ويضع الكرة على يمين حارس فريق إيليكت التشادي فى الدقيقة 71 معلنا عن الهدف الأول للفارس الأبيض.



وسجل الهدف الثاني محمود حمدي الونش فى الدقيقة 79 ، بعد عرضية من الضربة الركنية عن طريق عبد الله جمعة؛ ليستقبلها أوباما برأسية، قبل أن يتابعها الونش بقدمه في شباك الفريق التشادي.

وكان نادي الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0.
 

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