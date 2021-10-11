شاهد الآن/ بث مباشر.. منتخب مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
مصر وليبيا
Native
الإثنين، 11-10-202106:54 م
يخوض منتخب مصر في التاسعة من مساء اليوم المواجهة مع منتخب
ليبيا في مباراة الجولة الرابعة في ستاد شهداء بنينا بمدينة بني غازي الليبية ضمن منافسات
تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تستضيفه دولة قطر.
يوافق موعد مباراةمصر ضد ليبيا اليوم الساعة التاسعة بتوقيت
مصر العاشرة بتوقيت السعودية.
تنقل عددًا من القنوات الناقلة المفتوحة مباراةمصر وليبيا
اليوم من بني غازي في ليبيا.
وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة الليلة عبر قناة
أون تايم سبورتس 1 المفتوحة وكذلك قناة أون تايم سبورتس 2 المفتوحة.
وتنقل أيضًا قناة SSC السعودية المفتوحة
مباراةمصر وليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.
ويتم نقل مباراةمصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» يوتيوب، كما سيتم نقلها عبر بعض القنوات المصرية والليبية.
تقدم قناة فيفاعلى موقع يويتوب بث مباشر لمباراةمصر وليبيا
اليوم والتى تقام في مدينة بني غازي الليبية.