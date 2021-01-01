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سلبية مسحة محمد أفشة قبل مواجهة دجلة

افشة
أفشة
 
الجمعة، 01-01-2021 02:01 م أمير سعد

أثبتت المسحة التي أجراها محمد مجدي "قفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبيتها من الإصابة بفيروس كورونا.
وكان النادي الأهلي قد أعلن تعافي اللاعب من فيروس كورونا، أول أمس مما سمحله بالنزول في مران الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة اليوم، إلا أن المسحة التي أجراها اللاعب مع باقي أعضاء الفريق بالنادي أثبتت إصابته بالفيروس وعدم شفائه منه، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يقوم بإجراء مسحة خاصة بأحد المراكز المتخصصة والتي أثبتت شفائه من الفيروس.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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