الخميس، 11-03-2021
11:11 ص
فتحي مجدي
حكم على لاعب كرة القدم
البرازيلي روبينيو
بالسجن تسع سنوات، بعد إدانته في واقعة اغتصاب جماعي داخل أحد الملاهي الليلية في إيطاليا قبل ثماني سنوات.
وأدين روبينيو
(37 عامًا) الذي لعب في السابق مع ريال مدريد وميلانو ومانشستر سيتي، باغتصاب امرأة في العشرينات من عمرها في ملهى ليلي إيطالي في عام 2013.
وكان قد أدين في عام 2017 قبل أن يُحكم عليه في ديسمبر من العام الماضي، لكن روبينيو
استئناف الحكم، الذي تم تأييده الآن في محكمة الاستئناف في ميلانو.
وظهرت تفاصيل جديدة أمام محكمة الاستئناف، حيث زعم أن روبينيو
وممثليه "حاولوا خداع المحققين" من خلال تقديم روايات مختلفة عن "حقائق متفق عليها مسبقًا"، وفقًا لموقع (Globo).
وقالت محكمة الاستئناف أيضًا، إن روبينيو
"قلل من شأن" المرأة و "أهانها بوحشية". ونتيجة لذلك، تم تأكيد إدانته، إلى جانب صديقه ريتشارد فالكو، الذي اتُهم أيضًا بارتكاب الجريمة.
وأدين روبينيو
في الأصل باستخدام أدلة على مكالمات هاتفية ورسائل تم اعتراضها، حيث يُزعم أنه تفاخر بأن "المرأة كانت في حالة سكر تمامًا".
ورد محاموه عبر الادعاء بأن المكالمات والرسائل الهاتفية المسربة "لم تُترجم بشكل صحيح إلى اللغة الإيطالية".
لكن المحكمة رفضت مثل هذه الادعاءات، والآن لدى فريق روبينيو
فرصة واحدة فقط لإلغاء حكم إدانته. ويتبقى أمامه 45 يومًا لتقديم استئناف آخر إلى المحكمة العليا.
وفي إيطاليا، لا يسري أي حكم بالسجن حتى يتم استنفاد جميع طرق الاستئناف، وتعد المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في إيطاليا.
وتم تعليق عقد روبينيو
مع سانتوس قبل النطق بالحكم، إذ أكد رئيس النادي أورلاندو رولو أن اللاعب سيُطرد إذا تم تأييد الحكم.
وعاد المهاجم إلى نادي طفولته في عام 2020 بعد فترات لعب خلالها مع عمالقة أوروبا ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان، الذين كان يلعب معهم وقت وقوع الحادث.