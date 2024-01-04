الخميس، 04-01-2024
01:23 م
تشيلسي هو النادي الذي يدعي الفوز في كل بطولة يشارك فيها. لذلك، يضم هذا الفريق دائمًا النجوم الأساسيين. لتسهيل متابعة ألعابها، يجب عليك تنزيل برنامج 1xBet أندرويد
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خلال موسم 2023/2024، ظهر صاحب رقم قياسي جديد في صفوف "تشيلسي". نحن نتحدث عن تياجو سيلفا
. وهو الذي ظهر على أرض الملعب في المباراة ضد "نيوكاسل" عن عمر يناهز 39 عامًا و 64 يومًا. بفضل هذا، أصبح البرازيلي أكبر لاعب في تاريخ البلوز يدخل الملعب في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
بعد ذلك، قام المدافع بتحسين إنجازه. على الرغم من أن تلك المباراة لم تسير بأفضل طريقة بالنسبة للبرازيلي (خسر "تشيلسي" 1: 4 وكان أحد الأهداف نتيجة خطأه)، بشكل عام - يستحق أداء المدافع تقييمًا إيجابيًا للغاية.
يكفي أن نقول إنه في سن التاسعة والثلاثين ظل المدافع الرئيسي لأحد أقوى الأندية في إنجلترا. وهذا يثبت احترافية وأداء لاعب كرة القدم. لم يكن تياجو واحداً فقط من القادة على أرض الملعب. في ذلك الوقت، كان لدى تشيلسي فريق شاب وغير مثبت. وجود مثل هذا اللاعب ذو الخبرة هناك أمر ضروري. ساعد مثل هذا المخضرم في كرة القدم في إنشاء بيئة مريحة في الفريق. سمحت نصيحته للاعبي كرة القدم الشباب بتحسين مهاراتهم.
نقاط القوة الرئيسية للمدافع البرازيلي
تياجو سيلفا
هو مثال حقيقي للاحتراف والروح الرياضية. لقد كان دائمًا منتبهًا لصحته، لذلك كان قادرًا على إظهار مستوى عالٍ حتى في سن متقدمة. الشيء الأكثر أهمية هو أن ذلك أفاد ناديه. ولتسهيل المراهنة على مباريات "تشيلسي" - يجب عليك استخدام برنامج 1xBet لـ أندرويد أو iOS. يمكنك دائما البقاء على اتصال معه.
وبالعودة إلى إنجاز المدافع البرازيلي، يمكن الإشارة إلى أنه جاء نتيجة:
اختيار ممتاز للموقف. نظرًا لخبرته الواسعة، كان المدافع غالبًا في وضع أفضل مقارنة بخصومه. وقد ساعده ذلك في منع الأعمال الهجومية للمعارضين.
مباراة جيدة في "الطابق الثاني". لقد تعامل سيلفا دائمًا مع الكرات العليا بشكل جيد. يشار إلى أنه لم يكتف بتنفيذ العرضيات من منطقة جزاء فريقه فحسب. كما تميز البرازيلي بشكل دوري في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عرضيات من الركلات الثابتة.
أداء ممتاز. اللاعب قدم 100% في كل مباراة. وبفضل ذلك، حتى في المواقف الصعبة، أفاد فريقه ومنع الأهداف.
تدريب تكتيكي ممتاز. ليس من قبيل الصدفة أن يعتبر اللاعب قائدًا لأفكار التدريب في الملعب. لقد اتبع دائمًا تعليمات اللعبة دون أدنى شك. لهذه الجودة، كان موضع تقدير من قبل كل من مرشدي "الأزرق" الذين تمكنوا من العمل معهم.
وبالتالي، يمكن أن يسمى تياجو سيلفا
بحق أسطورة "تشيلسي" الحقيقية على الرغم من أنه انضم إلى صفوف هذا النادي فقط في سن 36 عاما. ورغم ذلك تمكن البرازيلي من كتابة اسمه في تاريخ الفريق. ومن المؤكد أنه سيترك فقط ذكريات ممتعة لجماهير النادي اللندني.