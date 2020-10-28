رجل أعمال مصري يشتري نادي بيرنلي الإنجليزي

الأربعاء، 28-10-2020
07:09 م
أحمد سالم
أكدت تقارير صحفية أن رجل الأعمال المصري محمد الخشاشي توصل لاتفاق لشراء نادي بيرنلي
الإنجليزي.
وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن الخشاشي يسعى لشراء النادي الإنجليزي بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة، إن الخشاشي وكريس فارنيل المحامي الرياضي وقعا اتفاقيات بيع وشراء مع النادي الإنجليزي بعد الاتفاق مع مايك جارليك رئيس فريق بيرنلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات الكشاشي بشأن شراء بيرنلي مستمرة منذ أكثر من عام.
كما أجرى محادثات مع شركة الاستثمار الأمريكية ALK Capital ، التي اعتقدت أنها على وشك التوصل لإتمام الصفقة.