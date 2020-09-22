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تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

فان ديك
فان ديك
الثلاثاء، 22-09-2020 11:41 ص متابعات- الديويني فولي
وجه فيم كيفت مهاجم هولندا السابق نقد ناري لمواطنه "فيرجيل فان ديك " مدافع ليفربول حيث قال أنه كسول ومتعالي .
و أضاف صاحب هدف هولندا في شباك مصر بمونديال إيطاليا 1990 في تصريحات صحفية :" ليس حاسما يلعب مع هولندا و ليفربول وكأنه النجم الأوحد .. القائد العظيم .. كسول  وغير مبال يرتكب أخطاء ويهرب كثيرا من مواقف ينبغي عليه التعامل معها لاعب مثله لابد أن يكون في مقدمة المعركة  " حسبما نشرت " في الجول "
و أكد أن فان دايك أخذ وقتا طويلا ليصل إلي مستوي عالمي ، واستمر كذلك لموسمين لكن لابد من أن يواصل علي نفس المنوال فالبيئة المحيطة به تلعب دور هام في ذلك .

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