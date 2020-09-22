الثلاثاء، 22-09-2020
11:41 ص
متابعات- الديويني فولي
وجه فيم كيفت مهاجم هولندا السابق نقد ناري لمواطنه "فيرجيل فان ديك
" مدافع ليفربول
حيث قال أنه كسول ومتعالي .
و أضاف صاحب هدف هولندا في شباك مصر بمونديال إيطاليا 1990 في تصريحات
صحفية :" ليس حاسما يلعب مع هولندا و ليفربول
وكأنه النجم الأوحد .. القائد
العظيم .. كسول وغير مبال يرتكب أخطاء
ويهرب كثيرا من مواقف ينبغي عليه التعامل معها لاعب مثله لابد أن يكون في مقدمة
المعركة " حسبما نشرت " في
الجول "
و أكد أن فان دايك أخذ وقتا طويلا ليصل إلي مستوي عالمي ، واستمر كذلك
لموسمين لكن لابد من أن يواصل علي نفس المنوال فالبيئة المحيطة به تلعب دور هام في
ذلك .