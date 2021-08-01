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تصريحات غير متوقعة من اتحاد الأثقال عن «حسونة»

حسونة
حسونة
Native
الأحد، 01-08-2021 08:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، محمود محجوب أن فارس حسونة الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 تحت راية العلم القطري لم يسبق له اللعب باسم مصر .
وأضاف محجوب في تصريحات علي قناة صدى البلد،  أن حسونة وُفرت له إمكانيات مادية غير محدود في قطر للتتويج الأولمبي، بعكس ما يحدث في مصر، حسبما وصف، لافتا إلي أن حسونة لم يلعب باسم مصر من قبل في أي مرحلة سنية، هو مع والده خارج البلاد، حالته تشبه كثيرًا حالة حسين ياسر المحمدي الذي لعب كرة القدم لمنتخب قطر".
وأشار إلي أن حسونة هو اللاعب الوحيد في رفع الأثقال في قطر، ويقومون بصرف مبالغ كبيرة جدًا عليه تعادل ما يُصرف على منتخبات في مصر، فماذا كان بإمكاني أن أقول له عند تجنسيه، لافتا إلي أن تتويج حسونة يعني أن مصر بها كنز كبير جدًا من المواهب، ونحن لا نستطيع استغلال هذا الكنز في حين أن كل دولة تهتم بالألعاب المميزة لديها لحصد ميداليات أولمبية".
واختتم تصريحاته قائلا : "نحن في مصر متوفر لنا إمكانيات محدودة جدًا، وعندما توفرت لنا حققنا إنجازًا رائعًا في أولمبياد ريو دي جانيرو، لكن عندما ننجح تزداد المشاكل أمامنا ويقومون بسن السكاكين ضدنا".
 

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