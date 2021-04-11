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تدهور الحالة الصحية لـ مرتضى منصور ونقله للعناية المركزة

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مرتضى منصور
 
الأحد، 11-04-2021 01:05 م المصريون

أصيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بأزمة صحية حادة أدت غلى نقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد سقوطه مغشيًا عليه أمام باب منزله.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا علي لسانه،يطمئن فيه على صحته بعد تحسن حالته، كاشفًا تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه أمام باب منزله، مضيفا أنه دخل إلى العناية المركزة بعد إصابته بمرضي السكر والضغط.
وقال مرتضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالي لوقوفه بجانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر الماضي 2020، الشكر لله على ابتلائي بالمرض فأنا راضي بقضاء الله».
وأضاف: «يوم الأحد الماضي الموافق 4 أبريل 2021 أثناء توجهي لحضور الجلسة الخاصة بالدعوي المقامة مني ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة لإلغاء قرار عزلي لمدة 4 سنوات، وأمام باب شقتي سقطت مغشياً عليّ ولم أشعر بشيء سوي أنني علمت بعد ذلك بأن قرار الدكتور طارق يوسف الذي أبلغته أسرتي فوراً بما حدث لي لابد أن أدخل العناية المركزة فوراً، وبعد اطلاعه على التحاليل تبين أن نسبة السكر في الدم قد وصلت إلى 550 والتراكمي 15 وضغطي أصبح 220/125 مع أنني لست مريضاً بالسكر أو بالضغط من قبل، والكارثة أن جسدي بالكامل لا يوجد به نقطة مياه بعد إصابتي بالجفاف».
وتابع: «كان لدى شعور بالحزن، الذي لم يستطع جسدي أن يتحمله، فكانت هزيمتي أمام المرض، فلم يهزمني في حياتي أي مؤامرات أو عقبات فلقد تعرضت لصدمات كثيرة ولكني وقفت على قدمي ولم أهتز لحظة، وأكملت مشواري في معركتي ضد الفساد والظلم منذ أن كنت قاضياً حتى استقلت من على منصة القضاء عام 1984».
 

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