الإثنين 08 مارس 2021
توقيت مصر 08:33 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الحميمية بيننا منعدمة، فهل أطلب الطلاق؟!

معلمة سعودية تنقذ طالبة من لص حاول اقتحام منزلها أثناء حصة أونلاين

فنانة شهيرة: فخورة لأني أول ممثلة تتعرى بالكامل من أجل الفن (فيديو)

استفتاء في سويسرا لحظر النقاب

محمد صلاح يتسبب في هزيمة ليفربول بخطأ فادح

«لا تتزوجوا هذه المرأة».. بلاغ للنائب العام ضد عبدالله رشدي

شاهد: وثيقة خطيرة عن طه حسين تنشر لأول مرة تصدم عشاقه ومحبيه

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن أمير حائل

أول تعليق لـ «كلوب» على إقالته من تدريب ليفربول

بعد خلعها الحجاب.. إصابة فنانة شهيرة بالشلل (صور)

ADS
 

بعد الحديث عن خلافهما .. كلوب: صلاح تسبب في العديد من المتاعب

كلوب وصلاح
بعد الحديث عن خلافهما .. كلوب: صلاح تسبب في العديد من المتاعب
 
الإثنين، 08-03-2021 07:47 ص أحمد عادل شعبان
دافع الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي - عن النجم المصري محمد صلاح بعد اتهامه بالتقصير دفاعيا في هدف فولهام الذي فاز به على الريدز.

وقال كلوب عقب المباراة: بدأنا المباراة بشكل جيد وكنا نتحكم في اللقاء لكن فجأة تغيرت الأمور.

وأضاف: صلاح تسبب في العديد من المتاعب لدفاع فولهام لكن لن نستطع تسجيل أي هدف.

وتأتي هذه التصريحات وسط شائعات حول تدهور العلاقة بين كلوب والنجم المصري وبخاصة بعد استبدال صلاح فجأة في مباراة تشيلسي وخروج وكيله رامي عباس بتصريحات فسرها البعض بقرب رحيل صلاح.
 

إقرأ ايضا

موسيماني و كهربا

فاروق يكشف عن النادي الذي سيرحل إليه كهربا بعد انتهاء رحلته مع الأهلي

يوسف شعبان

ابنة يوسف شعبان تكشف عن آخر شيء طلبه قبل وفاته

والتر بواليا

المدير الرياضي لنادي الجونة يكشف عن سر فعله موسيماني مع بواليا فدمر مستواه

أخبار متعلقة

كلوب وصلاح

هيثم فاروق يكشف مفاجأة مفرحة لمحمد صلاح في ليفربول

كلوب وصلاح

بعد أزمته مع صلاح .. كلوب يعلنها صريحة: لا أريد هؤلاء اللاعبين في ليفربول

كلوب وصلاح

بعد أزمة كلوب و صلاح .. أحمد عيد يفجر مفاجأة عن مصير "يورجن" مع ليفربول

كلوب وصلاح

كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح من ليفربول

كلوب وصلاح

كلوب يفجر مفاجأة عن صلاح بعد الخسارة أمام إيفرتون

محمد صلاح

صلاح يفاجيء الجميع عقب مباراة ليفربول: أنا مش بشتكي بس لازم تعرفوا الحقيقة