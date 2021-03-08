بعد الحديث عن خلافهما .. كلوب: صلاح تسبب في العديد من المتاعب

الإثنين، 08-03-2021
07:47 ص
أحمد عادل شعبان
دافع الألماني يورجن كلوب
- المدير الفني لنادي ليفربول
الإنجليزي - عن النجم المصر
ي محمد صلاح
بعد اتهامه بالتقصير دفاعيا في هدف فولهام الذي فاز به على الريدز.
وقال كلوب
عقب المباراة: بدأنا المباراة بشكل جيد وكنا نتحكم في اللقاء لكن فجأة تغيرت الأمور.
وأضاف: صلاح
تسبب في العديد من المتاعب لدفاع فولهام لكن لن نستطع تسجيل أي هدف.
وتأتي هذه التصريحات وسط شائعات حول تدهور العلاقة بين كلوب
والنجم المصر
ي وبخاصة بعد استبدال صلاح
فجأة في مباراة تشيلسي وخروج وكيله رامي عباس بتصريحات فسرها البعض بقرب رحيل صلاح
.