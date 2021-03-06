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بعد اتهامه بالخيانة.. نقل زوجة لاعب شهير إلى المستشفى

ألانا مامايفا وزوجها
اللاعب وزوجته
 
السبت، 06-03-2021 09:54 ص فتحي مجدي
أدخلت زوجة لاعب كرة قدم روسي إلى المستشفى بعد أن اتهمت زوجها علنا بالخيانة لها.

واتهمت ألانا مامايفا (33 عامًا)، نجم قريق إف سي روستوف الروسي، بافيل مامايف بأنه كان يخونها خلال معسكر تدريبي في ماربيا بإسبانيا.

وكتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "باختصار - بدأ زوجي في الخيانة واعتقد أنه لن يعرف أحد في إسبانيا ذلك".

ونقلت ألانا إلى في مستشفى في موسكو، بعد تقارير عن تناولها جرعة زائدة من المخدرات. ولم تعلق السلطات، في حين نفت ألانا تناول جرعة زائدة كما نفت أيضًا دخولها المستشفى، وقالت إنها في المنزل، قبل التأكيد لاحقًا أنها كانت تخضع لرعاية الأطباء حيث وصفت حالتها بأنها "متوسطة الخطورة".

وتشتهر ألانا في روسيا بعملها البوليسي في كشف أطباء الجراحة التجميلية الوهميين الذين ساعدوا في تأمين العلاج للضحايا المشوهين، وقد أدى ذلك إلى إلقاء القبض على أطباء مزيفين.

وفي الأسبوع الماضي، خضع رجل ساعدته ألانا، ويدعى "بوباي" كيريل تيريشين، (24 عامًا)، لعملية جراحية بواسطة طبيب لإزالة الفازلين المتصلب الذي تم حقنه في ذراعيه، متضخم العضلات.

وزعمت ألانا أنها سامحت زوجها في السابق على الخيانة منذ زواجهما في عام 2013. وسجن في 2019 على خلفية مشاجرة تورط فيها أيضًا صديقه مهاجم زينيت ألكسندر كوكورين في موسكو حيث تعرض مسؤول حكومي للهجوم.

قالت حينها: "إني أخجل منه". وفي حيت لم يعلق مامايف على الفضيحة الأخيرة. تزعم المرأة التي اتهمتها ألانا بالتورط مع زوجها بأنها واجهت تهديدات بالقتل منها.

وكتبت: "بعض الناس يتساءلون لماذا نمت مع هذا أو ذاك. هل حياتي على المحك..؟. ربما ينبغي على هؤلاء الناس القلق بشأن المحبة والمعاملة بالمثل. هذا رابط أقوى بكثير ويدوم لفترة أطول من الجنس".

وأضافت: "أوقظني من هذا الكابوس الذي يعلم الله أنني لا أستحقه".

وقال محاميها إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد زوجة اللاعب الروسي في إسبانيا للدفاع عن "كرامتها"، مضيفًا: "سأضع ألانا في السجن".
 

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