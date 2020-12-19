السبت، 19-12-2020
03:34 م
الطيب حسين
تحدث أشرف عياد، مراسل شبكة بي إن سبورتس الرياضية، في إسبانيا، عن احتمالية انتقال محمد صرلاح نجم فريق ليفربول إلى برشلونة
.
حديث بن عياد جاء عبر حسابه على "تويتر"، حيث قال "شخصيا أتمنى أن ينتقل محمد صلاح
إلى برشلونة
، أعدكم أنه سوف يكون سعيدا معي".
حتى لو بدت هذه التصريحات مازحة، إلا أنها تكتسب أرضية بعد أزمة "صلاح
" مع مدرب الريدز الألماني يورجن كلوب
، وجلوسه بديلا في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.
وأرجع البعض سبب الأزمة إلى تصريحات "صلاح
" عن فرص انتقاله ريال مدريد وبرشلونة
خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية اليوم.