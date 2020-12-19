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بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

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صلاح
 
السبت، 19-12-2020 03:34 م الطيب حسين


تحدث أشرف عياد، مراسل شبكة بي إن سبورتس الرياضية، في إسبانيا، عن احتمالية انتقال محمد صرلاح نجم فريق ليفربول إلى برشلونة.

حديث بن عياد جاء عبر حسابه على "تويتر"،  حيث قال "شخصيا أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة، أعدكم أنه سوف يكون سعيدا معي".

حتى لو بدت هذه التصريحات مازحة، إلا أنها تكتسب أرضية بعد أزمة "صلاح" مع مدرب الريدز الألماني يورجن كلوب، وجلوسه بديلا في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.

وأرجع البعض سبب الأزمة إلى تصريحات "صلاح" عن فرص انتقاله ريال مدريد وبرشلونة خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية اليوم.
 

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