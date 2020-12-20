بعثة الأهلي تصل لمطار القاهرة استعدادا للسفر للنيجر

الأحد، 20-12-2020
01:03 م
أمير سعد
وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، لمطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا للسفر إلى النيجر، لمواجهة فريق سونيديب،
في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكلف مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن
محمود الخطيب، الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برئاسة البعثة بعدما كشفت المسحة
الطبية عن إصابة محمد الدماطي
، عضو مجلس الإدارة، ورئيس البعثة بفيروس بكورونا.
ويسافر الأهلي بعد ساعات قليلة إلى النيجر
لخوض لقاء سونديب في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له الأربعاء المقبل.