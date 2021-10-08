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بث مباشر.. منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

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ملعب
Native
الجمعة، 08-10-2021 06:04 م

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني مواجهتي ليبيا فى تصفيات كأس العالم في التاسعة من مساء اليوم على ملعب الجيش في برج العرب.
تبث قناة أون تايم سبورتس 1 لقاء مصر وليبيا ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.
واختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش استعداداته لمواجهة المنتخب الليبي غدًا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يلعبان يوم الثامن من أكتوبر المقبل في مصر على أن تقام المباراة الثانية في ليبيا يوم 11 من الشهر ذاته.
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا متصدر المجموعة، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وبدأ المنتخب المصري السبت الماضي، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي خط الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.
 

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