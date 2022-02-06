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بث مباشر.. مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

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صلاح
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الأحد، 06-02-2022 07:38 م
يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، على ملعب «باول بيا ستاديوم» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.
وتنطلق مباراة مصر والسنغال عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس ماكس 1»، و«بي إن سبورتس ماكس 2»، والقناة الجزائرية الأرضية الموجودة على النايل سات.
وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تخطيه عقبة منتخب الكاميرون، صاحب الأرض، في الدور نصف النهائي، يوم الخميس الماضي، حيث تغلب عليه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي الذي استمر طوال الوقتين الأصلي والإضافي.


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