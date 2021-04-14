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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود

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الأربعاء، 14-04-2021 08:14 م المصريون
يقدم موقع المصريون لقرائه، بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر:
 

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