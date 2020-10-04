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بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد

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بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد
 
الأحد، 04-10-2020 03:47 م
يستضيف إستاد الإمارات، مباراة قوية تجمع بين آرسنال ونظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الأحد 4 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



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