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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا
مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا
Native
الخميس، 10-06-2021 08:29 م
بقدم موقع "المصريون" البث المباشر لمبارة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا الودية والتي تُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

شاهد المبارة من هنا:


 

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