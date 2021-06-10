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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا
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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا
مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا
Native
الخميس، 10-06-2021
08:29 م
بقدم موقع "ال
مصر
يون" البث المباشر لمبارة منتخب
مصر
الأولمبي وجنوب إفريقيا الودية والتي تُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
شاهد المبارة من هنا:
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المنتخب الأولمبي
مصر
بث مباشر
مباراة
جنوب أفريقيا
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