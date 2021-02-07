الأحد 07 فبراير 2021
توقيت مصر 20:06 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بعد زواجه حلا شيحة.. مالا تعرفه عن معز مسعود رجل الـ 4 زوجات (فيديو)
نجل عزت العلايلي يرد على طرد محمد رمضان من جنازته
بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تفاصيل صادمة.. يخون صديقه مع والدته ثم يرسل له الفيديوهات!
عروس تفاجيء الجميع وتغادر حفل الزفاف والسبب صادم
الكشف عن أكبر عملية فساد داخل الديوان الأميري بالكويت
«شوبير» يسخر من رمضان صبحي: اتعلم الطموح من مصطفى محمد
المالية : صلاحية ٣ أشهر لرقم القيد الجمركي المبدئي
برلماني : دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية ويقلل من عجز الموازنة
زلزال قوي يضرب الفلبين
ADS
الرئيسية
الرياضة
بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ليفربول ومانشستر سيتي
الأحد، 07-02-2021
06:12 م
المصريون
يقدم موقع المصريون بثًا مباشرًا لمباراة
ليفربول
و
مانشستر سيتي
في
الدوري الإنجليزي
.
شاهد المباراة من هنا:
https://www.facebook.com/184888349694777/videos/2899296023725019
Copy
بث مباشر
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
ليفربول
إقرأ ايضا
«شوبير» يسخر من رمضان صبحي: اتعلم الطموح من مصطفى محمد
قناة عربية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
مدرب ألماني: هذا اللاعب "ثغرة" في بايرن ميونيخ ولو استغله الأهلي سيفوز
أخبار متعلقة
ليفربول يعلن تعاقده مع "توأم" محمد صلاح
كلوب يستغني عن صلاح بلاعب عمره 16 عامًا
تصريح صادم من «كلوب» في حق «صلاح»
شوبير يهاجم محمد صلاح.. تعرف على السبب
ميدو يكشف عن خطة أبو تريكة و محمد صلاح التي وضعت ليفربول في مأزق
زلة لسان لـ أبو تريكة عن ليفربول تحرج محمد صلاح