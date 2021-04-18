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بث مباشر.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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ارشيفية
 
الأحد، 18-04-2021 07:36 م المصريون

يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام، بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في المواجهه المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
 ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد ٣٣ نقطة من ١٤ مباراة بينما يحتل الأهلي حامل اللقب المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة من ١١ مباراة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى الفريقان للفوز بمباراة القمة  رقم ١٢١ .
تنقل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم عبر قناة ON Time Sport 1 الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز، وقد كلفت إدارة القناة المذيعين أيمن الكاشف ومدحت شلبي للتعليق على أحداثها.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر:
 

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