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بث مباشر.. مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم

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بث مباشر.. مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم

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السنغال
Native
Teads
الإثنين، 21-11-2022 06:02 م

ينتظر مشجعي كرة القدم مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022 من خلال البث المباشر والقنوات الناقلة التي تقدمه من خلال الترددات المتوفرة، والذي يمكن لعشاق الساحرة المستديرة تدوينها على الريسفر.

ونستعرض معكم فيما يلي كيفية مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022 من خلال الريسفر أو الإنترنت، ورابط البث المباشر لمشاهدة مباراة السنغال ضد هولندا في كأس العالم قطر 2022.
ويستطيع المشجع مشاهدة مباراة السنغال ضد هولندا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر، والساعة السابعة بتوقيت قطر والسعودية واليمن، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وفيما يلي تردد قناة الكأس الرياضية القطرية على القمر نايل سات.
التردد: 11919
استقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
تقدم مجموعة قنوات بين سبورت beIN SPORTS بث مباشر مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022 من خلال جدول البث الخاص بالموقع، حيث تنقل بين سبورت كافة مباريات كأس العالم 2022 الـ 64 بشكل حصري، ومن بينهم 22 مباراة مجانًا للجماهير العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تقدم قناة beIN Sports HD 1 Max المشفرة أيضًا بث مباشر مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022 عبر الريسفير، وللمشتركين يمكنهم تسجيل تردد بين سبورت ماكس 1 الآتي.
لمشاهدة اتلبث اضغط هنا 

 

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