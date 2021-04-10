السبت 10 أبريل 2021
توقيت مصر 18:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يث مباشر.. مباراة الزمالك و تونجيث السنغالي في دوري الأبطال

أغرب ما فعله لصوص بعدما علموا أن ما سرقوه تبرعات مسجد (فيديو)

قبل أيام من رمضان.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال

قرار عاجل من الـ«كاف» لمنع تفويت الترجي المباراة لـ مولودية الجزائر

فريدة الشوباشي تبكي بعد تدهور الحالة الصحية لـ خالد النبوي

تفاصيل لقاء «السيسي» و«قيس سعيد» بقصر الاتحادية وموقف تونس من سد النهضة

بالتفاصيل.. كشف سر شبكة دغسان التجارية التابعة للحوثيين

بث مباشر لـ«كلاسيكو الأرض».. ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم

قرار من النائب العام في البلاغ ضد "محمد رمضان"

ADS
 

بث مباشر.. مباراة الزمالك و تونجيث السنغالي في دوري الأبطال

الزمالك و تونجيث السنغالي
الزمالك و تونجيث السنغالي
 
السبت، 10-04-2021 05:35 م المصريون
نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك وتونجيث السنغالى المقامة على استاد القاهرة الدولي، والتي تذاع على قنوات " بي إن سبورت" ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفارس الابيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

شاهد المبارة من هنا:




 

إقرأ ايضا

138-205249-date-esperance-mouloudia-algeria-channels_700x400

قرار عاجل من الـ«كاف» لمنع تفويت الترجي المباراة لـ مولودية الجزائر

20210223195851591

موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم

رمضان صبحي

ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه

أخبار متعلقة

20210223195851591

موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم

الأهلي وسيمبا التنزاني

الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني بهف محمد شريف

الزمالك ومولودية الجزائر

انتصار كبير يعيد الأمل للزمالك على مولودية الجزائر

ميدو

ميدو يكشف عن رسالة محرجة لمسئولين كبار بالزمالك: مستعد أعرضها على الهواء

عمرو الدرديري

شاهد .. رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك: الأهلي أحسن نادي في الدنيا

هزيمة-الزمالك-من-الترجي-التونسي-1

«شوبير» يكشف المُتسبب في هزيمة الزمالك