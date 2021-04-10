بث مباشر.. مباراة الزمالك و تونجيث السنغالي في دوري الأبطال
الزمالك و تونجيث السنغالي
السبت، 10-04-202105:35 مالمصريون
نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك وتونجيث السنغالى المقامة على استاد القاهرة الدولي، والتي تذاع على قنوات " بي إن سبورت" ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الفارس الابيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.