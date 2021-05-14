الجمعة 14 مايو 2021
توقيت مصر 21:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي في الدوري

صدمة في الوسط الفني.. بعد وفاة الفنان محمد ريحان بـ"كورونا"

مصر تفتح معبر رفح غداً لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

مصطفي غربال حكمًا للسوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

البحيرة تودع عميد شرطة توفي ساجدًا أثناء صلاة العشاء

عمر هاشم من الأزهر عن فلسطين: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

موسيماني يقرر استبعاد حسين الشحات من أجل هذا اللاعب

آلاف الأردنيين في مظاهرة ضخمة على حدود فلسطين لدعم القدس

سر امتناع عمرو دياب عن الظهور في برنامج " شيخ الحارة "

ADS
 

بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي في الدوري

الزمالك وانبي
الزمالك وانبي
Native
الجمعة، 14-05-2021 08:26 م المصريون
نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك وانبي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

شاهد المباراة من هنا:

 

إقرأ ايضا

مصطفي غربال

مصطفي غربال حكمًا للسوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد 2/4 وصلاح يسجل بشارة القيادة

شيكابالا

شيكابالا يلجأ للقضاء الدولي.. وناديه يتوعد

أخبار متعلقة

163998-47912992511904

الزمالك يتصدر جدول الدوري بعد فوزه على سموحة 1/2

20190423192314876

الزمالك يتعادل أمام بيراميدز 1/1 في الوقت القاتل

20191212015040835

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز الليلة

Capture

الزمالك يتعثر ويتعادل مع "المقاولون " في الدوري

0d8d8df0-cbc7-4636-9f57-de7305c78c3c2021_4_22_23_8

الزمالك يكتسح البنك الأهلي برباعية ويواصل تصدر الدوري

201811100819471947

الزمالك بتخطى الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين