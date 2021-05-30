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بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة في الدوري

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مباراة الزمالك والجونة
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الأحد، 30-05-2021 08:20 م المصريون
يقدم "المصريون" لمتابعيه مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة اليوم في الدورى المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة، على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة .

شاهد المباراة من هنا:

 

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