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فيديو
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الصفحة الأخيرة
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بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة في الدوري
مباراة الزمالك والجونة
Native
الأحد، 30-05-2021
08:20 م
المصريون
يقدم "المصريون" لمتابعيه مشاهدة البث المباشر ل
مباراة
الزمالك
و
الجونة
اليوم في الدورى المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة، على ملعب خالد بشارة بمدينة
الجونة
.
شاهد ال
مباراة
من هنا:
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
الجونة
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