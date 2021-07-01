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بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

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بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

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الخميس، 01-07-2021 08:01 م
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.
وغاب الأهلي عن منافسات الدوري منذ 10 مايو الماضي عندما تعادل مع الزمالك في مباراة القمة 1-1 في الجولة الـ21 من المسابقة، بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا .
وقررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية .

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