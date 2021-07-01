بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

الخميس، 01-07-2021
08:01 م
يقدم
موقع المصريون بث مباشر
لمباراة
الأهلي ضد بيراميدز
، في التاسعة من مساء اليوم
الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.
وغاب
الأهلي عن منافسات الدوري منذ 10 مايو الماضي عندما تعادل مع الزمالك في مباراة
القمة
1-1 في الجولة الـ21 من المسابقة، بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا .
وقررت
إدارة نادي بيراميدز
تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا
للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر
له على الفترة الماضية .
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