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بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري في الدوري

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري
 
الثلاثاء، 27-04-2021 08:30 م المصريون

يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المصري ضمن منافسات الجولة ١٥ للدوري الممتاز لكرة القدم.
ويحاول الأهلي حامل اللقب تحقيق الفوز في مبارياته المؤجلة للوصول لصدارة الترتيب التي يحتلها غريمه الزمالك برصيد ٣٩ نقطة وبفارق ٦ نقاط.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد المصري برصيد ٣٣ نقطة في المركز الثاني ويحتاج موسيماني للفوز بمبارياته المؤجلة للوصول لصدارة ترتيب جدول الدوري ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب المفضل لأبناء القلعة الحمراء خاصة بعد عودة منافسه التقليدي الزمالك لطريق الانتصارات وتحقيق فوز برباعية أمس على حساب البنك الأهلي.
ويلعب الأهلي بقوته الضاربة أمام المصري  في الهجوم بقيادة محمد الشريف وخلفه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وخط وسط مكون من مجدي أفشه وعمرو السولية وفي الدفاع رامي ربيعة ومحمد هاني بينما في حراسة المرمى محمد الشناوي.

 

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