بث مباشر.. مباراة الأهلي والمريخ السوداني (التشكيل والموعد)

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تنطلق مساء اليوم السبت مباراة فريق الأهلي أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة من أجل تعويض الهزيمة في مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام وي الأهلي يوم السبت ٥ مارس.

ويدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء أمام المريخ السوداني بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة



خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر



خط الهجوم : محمد شريف