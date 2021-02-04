الخميس 04 فبراير 2021
توقيت مصر 19:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

بث مباشر.. مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالم

الإعلان عن فعاليات سياحية مخلة بالآداب في السعودية والنيابة تتدخل

الدولار يرتفع لأعلى معدل منذ شهرين

صافيناز عن زواجها من «شندي» بعد صورهما الحميمية: «أسد مصر»

الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها

تفاصيل صادمة..«بنت الذوات» تقيم علاقة مع الخادم وأمها تضبطهما متلبسين

شاهد.. «ميسي» يتسبب في مأساة لعائلة الطفل الأفغاني

ADS
 

بث مباشر.. مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم

الاهلي والدحيل
الاهلي والدحيل
 
الخميس، 04-02-2021 06:13 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

شاهد البث من هنا
 

إقرأ ايضا

فريق الزمالك

مدرب الزمالك يعتدي بالضرب على لاعب الفريق لهذا السبب

ميدو

ميدو يُبلغ موسيماني "سر جوارديولا" الذي سيجعله يفوز على الدحيل بكل سهولة

حسام غالي

حسام غالي: أرفض بدء هذا اللاعب أساسيا في مباراة الدحيل .. مستواه سيء جدا

أخبار متعلقة

حسام غالي

حسام غالي: أرفض بدء هذا اللاعب أساسيا في مباراة الدحيل .. مستواه سيء جدا

ffffffffffffffff

شاهد.. بث مباشر للاعبي الأهلي في أحد شوارع قطر

9I8A1618-5f7a2e77ed308-3

الإعلان رسميًا عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الاهلي وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الاهلى وبيراميدز في الدورى

16065117595517090

تعرف على مواجهة الأهلي.. القرعة الكاملة لكأس العالم للأندية

انضام ابوتريكة للأهلي

في مثل هذا اليوم عام2004.. الأهلي يتعاقد مع أبوتريكة (تقرير)