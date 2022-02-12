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بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي على برونزية كأس العالم للأندية
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Teads
السبت، 12-02-2022
01:56 م
يقدم موقع المصريون، خدمة البث المباشر، لمباراة الأهلي و
الهلال السعودي
، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في
كأس العالم للأندية
.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
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بث مباشر
كأس العالم للأندية
الاهلى
الهلال السعودي
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