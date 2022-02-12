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بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي على برونزية كأس العالم للأندية

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السبت، 12-02-2022 01:56 م
يقدم موقع المصريون، خدمة البث المباشر، لمباراة الأهلي والهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
 

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