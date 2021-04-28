بث مباشر.. مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 28-04-2021
08:21 م
يقدم
موقع المصريون لقرائه الكرام، بث مباشر
لمباراة
مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان
، في
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.
حيث
يترقب عشاق كرة القدم العالمية والاوروبية، المباراة
النارية والتي تقام في ملعب حديقة
الأمراء «بارك دي برانس» معقل فريق البي إس جي الفرنسي، في مواجهة ذهاب دور نصف نهائي
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج»، في نسخة الموسم الجاري
2020-2021.
وتنطلق
مباراة باريس سان جيرمان
ضد مانشستر سيتي في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة «العاشرة
مساء بتوقيت مكة المكرمة».