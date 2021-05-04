بث مباشر.. مانشستر سيتي وباريس سان جرمان

الثلاثاء، 04-05-2021
08:01 م
يقدم موقع المصريون خدمة البث الـمباشر لمباراة
إياب نصف
نهائي دوري أبطال أوروبا
بين مانشستر سيتي
وباريس سان جرمان
.
وكانت مباراة
الذهاب
قد انتهت بفوز السيتي في باريس بنتيجة هدفين لهدف؛ وهي النتيجة التي صعبت الأمور على
رفاق مبابي ونيمار، وجعلتهم في حاجة للفوز على أرض مانشستر وبفارق هدفين إذا ما أراد
التأهل للمباراة
النهائية.
يلعب مانشستر سيتي
الإنجليزي ضد باريس سان جرمان
الفرنسي اليوم الثلاثاء 4 - 5 - 2021 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
.
وتقام المباراة
في تمام التاسعة مساء، عبر قناة bein SPORTES 1 PREMIUM.
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