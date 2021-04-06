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بث مباشر.. ليفربول وريال مدريد في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

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الثلاثاء، 06-04-2021 07:38 م المصريون

يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام، بثًا مباشرًا، للمباراة النارية التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، بين نادي ليفربول الإنجليزي، نادي ريال مدريد الإسباني، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021.
المباراة الهامة يعتبرها عشاق ليفربول أنها مباراة الثأر من الملكي ريال مدريد بعد مباراة ليفربول الشهيرة في نهائي كييف 2018، والأحداث التي شهدتها تلك المباراة المباراة بإصابة النجم الأول لفريق ليفربول، الجناح المصري محمد صلاح بعد أول ربع ساعة من انطلاق المباراة بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس المدافع الأسطوري لفريق ريال مدريد الملكي.

 

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