بث مباشر.. ليفربول «صلاح» ضد نيوكاسل يونايتد

السبت، 24-04-2021
01:08 م
يقدم موقع المصريون، خدمة البث المباشر لجميع الأحداث
الرياضية، لقرائه الكرام، وهنا نقدم بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول
ضد نيوكاسل
ضمن منافسات
الجولة ٣٣ للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول
المركز
السابع برصيد ٥٣ نقطة كذلك يحتل محمد صلاح
نجم الفريق المركز الثاني في صدارة الهدافين
برصيد ١٩ هدف.
ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول
لاقتناص
النقاط الثلاث والفوز على نيوكاسل
للتساوي مع تشيلسي في المركز الرابع برصيد ٥٦ نقطة
من أجل التواجد ضمن المراكز الأربعة المؤهلة لدوري ابطال اوروبا.