الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

«طوال فترة تواجدي».. تصريح مفاجئ من «كيروش» بشأن صلاح

«قمم وشيم».. ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية تطوير عسير

القصر الملكي المغربي يعلن وفاة الأميرة للا مليكة: الجنازة عائلية فقط

شاهد.. لحظة التحرش بـ نادين شرارة بشارع قصر العيني

نزار الفارس يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم على الهواء (فيديو)

شوبير يفاجئ الجميع: استبعاد نجم الزمالك من منتخب مصر

خمسيني يتحرش بقاصر في مكان عام بالرياض والشرطة تكشف هويته

بسبب اعتناقها المسيحية.. شاب يقتل والدته ويتخلص من جثتها

محمد الشناوي يُطلق زوجته بعد 11 عامًا من الزواج

ADS
 

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

19_2021-637684202795162373-516
ا
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 07:32 م

يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو في إطار دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول قبل مواجهة الجولة الثانية بورتو البرتغالي اليوم صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بينما بورتو وأتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول في مباراة اليوم للفوز على بورتو وتأمين صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على ميلان بنتيجة 3 -2 .
وكان ليفربول قد فقد نقطتين في صراع الصدارة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل المثير مع فريق برينتفورد بنتيجة 3 - 3 وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه قبل أن يواجه  في مباراة اليوم فريق بورتو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا والتي تنقل عبر بث مباشر كما يلتقي اليوم في إطار نفس المجموعة فريقا أتليتكو مدريد الأسباني وميلان الإيطالي.

 

إقرأ ايضا

1-1464209

«طوال فترة تواجدي».. تصريح مفاجئ من «كيروش» بشأن صلاح

img.kooora

شوبير يفاجئ الجميع: استبعاد نجم الزمالك من منتخب مصر

image

محمد الشناوي يُطلق زوجته بعد 11 عامًا من الزواج

أخبار متعلقة

1-1464209

«طوال فترة تواجدي».. تصريح مفاجئ من «كيروش» بشأن صلاح

202109191259305930

صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة ويحقق إنجازًا تاريخيًا

1-1395042

أول تعليق من يورجن كلوب على إنجاز "صلاح"

h.koraon

الأهلي يفوز على إنبي بهدف صعب في كأس مصر ويواجه بيراميدز

202104241140354035

بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد إنبي (التشيكل وموعد المباراة)

1627033151632245716

طلائع الجيش بطلًا للسوبر للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي