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بث مباشر.. ليفربول «صلاح» ضد برايتون
صلاح
Native
السبت، 30-10-2021
03:26 م
يقدم موقع المصريون بثا مباشرا، لمباراة
ليفربول
و
برايتون
في
الدوري الإنجليزي
، ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، والتي ستقام على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.
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الدوري الإنجليزي
ليفربول
برايتون
صلاح
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