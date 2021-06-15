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بث مباشر.. شاهد كلاسيكو اليورو ومباراة كبيرة بين فرنسا والمانيا

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بث مباشر.. شاهد كلاسيكو اليورو ومباراة كبيرة بين فرنسا والمانيا

فرنسا والمانيا
فرنسا والمانيا
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الثلاثاء، 15-06-2021 08:15 م المصريون
يستقبل استاد أليانز أرينا، في ميونخ مباراة هامة وقوية في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي تجمع بين فرنسا وألمانيا.

المنتخب الألماني، بقيادة يواكيم لوف سيعمل على تقديم أفضل مستوى له في البطولة، لتوديع المدرب المخضرم، الذي يهدف لإنهاء مسيرته مع الماكينات الألمانية باللقب.
على الجانب الآخر، الديوك الفرنسية ستريد مواصلة النجاحات بعد الفوز بكأس العالم الأخير، ومواصلة العروض الطيبة بقيادة كوكبة من النجوم.

شاهد المباراة من هنا:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=931729324316735&ref=search





 

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