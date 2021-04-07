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بث مباشر.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دورى الأبطال
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الأربعاء، 07-04-2021
09:10 م
يستضيف فريق بايرن ميونخ حامل اللقب نظيره باريس سان جيرمان الوصيف، اليوم الأربعاء، الموافق 7 أبريل 2021، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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بث مباشر
مباراة
باريس جان جيرمان
بايرن ميونج
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