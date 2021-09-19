بث مباشر.. باريس سان جيرمان ضد ليون في مباراة نارية

الأحد، 19-09-2021
08:24 م
يستضيف
فريق باريس سان جيرمان
، في الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم، فريق ليون
، على ملعب
حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات
الدوري الفرنسي الذي يتصدره فريق العاصمة الفرنسية، بكتيبة نارية مكونة من الأرجنتيني
ليون
يل ميسي
والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، الذين يشكلون مثلث هجومي خطير.
ويقدم
موقع "المصريون" بث مباشر
مباراة باريس سان جيرمان
وليون
، والتي ستقام الليلة
في الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي.
ويتصدر
باريس سان جيرمان
مسابقة الدوري الفرنسي، بالعلامة الكاملة محققًا 5 انتصارات متصدرًا
البطولة برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط الآن عن لانس، الذي رفع رصيده للنقطة 12 بعد لعب
مباراة الجولة السادسة، في حين يحتل ليون
المركز السابع برصيد 8 نقاط.