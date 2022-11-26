بث مباشر.. السعودية ضد بولندا في كأس العالم

السبت، 26-11-2022
02:06 م
نقدم لكم البث
المباشر لمباراة السعودية
ضد بولندا
فى كأس العالم
2022، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم
العالمية وخاصة العربية صوب أرضية استاد المدينة التعليمية لمشاهدة مباراة قوية تجمع
بين منتخبي السعودية
وبولندا
، في الثالثة من عصر اليوم السبت.
وتأتي المباراة لحساب منافسات الأسبوع الثاني من
المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر
2022م.
الأخضر السعودى
يلعب اليوم ثاني مواجهاته بالمونديال أمام بولندا
بحذر شديد رغم فوزه في بداية مشواره
بالمونديال على الأرجنتين بهدفين لهدف، وتصرد جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
ملاحظة: سيتم تفعيل البث فور انطلاق المبارة.. تابعونا