بث مباشر.. الزمالك و وادي دجلة في الدوري الممتاز

يقدم موقع المصريون لمتابعيه خدمة البث المباشر لمباراة الفريق
الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره وادي دجلة التي تقام في التاسعة مساء اليوم
الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري
المصري الممتاز.
يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 70 نقطة، في حين
يحتل دجلة المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.
ويدخل الزمالك المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير
الفني لمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري، والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب،
وحذر المدير الفني اللاعبين من صعوبة اللقاء، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق
الفوز.
وحذر المدير الفني، اللاعبين من الاستهتار بدجلة، مشددا على
أن المنافس سيخوض مباراة قوية في ظل موقفه الصعب بجدول الدوري، كما طالب لاعبي فريقه
باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل.