بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في مواجهة نارية بالدوري
ارشيفية
الأحد، 02-05-202108:28 م
يقدم
موقع المصريون لقرائه الكرام، بث مباشر لمباراةالزمالك ضد بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع
١٩ للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل
الزمالك صدارة الترتيب برصيد ٤٠ نقطة بينما بيراميدز في المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة.
ويسعى
كارتيرون المدير الفني للزمالك لتوسيع الفارق مع منافسه الأهلي الذي يحتل المركز الثاني
برصيد ٣٧ نقطة ومباراةين مؤجلتين .
وعلى
الجانب الآخر يسعى بيراميدز للفوز على الزمالك في مباراة اليوم والدخول للمنافسة على
اللقب.