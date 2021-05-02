الأحد 02 مايو 2021
توقيت مصر 21:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في مواجهة نارية بالدوري

دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل غير الشرعي

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتهدد بتعطيل الأقمار الصناعية

"الري" تكشف عن 4 خطط لمواجهة أزمة سد النهضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول (صلاح) ومانشستر يونايتد في الدوري

تعليق مفاجئ من مستشار أردوغان عن إعدامات «كرداسة»

السيسي يوجه كلمة للشعب بمناسبة عيد القيامة

رسميًا.. الأهلي يتفاوض مع مدرب برتغالي جديد

ابنة فنان شهير: أفضل ممارسة العلاقة مع أكثر من شخص في وقت واحد

فنانة شهيرة..صلت الفجر في رمضان وماتت

ADS
 

بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في مواجهة نارية بالدوري

20190423192314876
ارشيفية
 
الأحد، 02-05-2021 08:28 م
يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام، بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع ١٩ للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد ٤٠ نقطة بينما بيراميدز في المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة.
ويسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك لتوسيع الفارق مع منافسه الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٣٧ نقطة ومباراةين مؤجلتين .
وعلى الجانب الآخر يسعى بيراميدز للفوز على الزمالك في مباراة اليوم والدخول للمنافسة على اللقب.
 

إقرأ ايضا

ليفربول ومانشستر يونايتد

تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

sport-20200210-160208-245253

رسميًا.. الأهلي يتفاوض مع مدرب برتغالي جديد

251

«كافيه وشيشة».. محمد شريف يثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

أخبار متعلقة

20191212015040835

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز الليلة

Capture

الزمالك يتعثر ويتعادل مع "المقاولون " في الدوري

0d8d8df0-cbc7-4636-9f57-de7305c78c3c2021_4_22_23_8

الزمالك يكتسح البنك الأهلي برباعية ويواصل تصدر الدوري

201811100819471947

الزمالك بتخطى الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين

19_2021-637543070902973083-297

موسيماني يتفوق على كارتيرون و الأهلي يفوز على الزمالك 1/2

مباراة الأهلي والزمالك نهائي دوري اليد

بث مباشرة.. شاهد نهائي دوري اليد بين الأهلي والزمالك