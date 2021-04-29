بث مباشر.. الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

الخميس، 29-04-2021
08:24 م
يقدم موقع المصريون بث مباشر
، بين نادي الزمالك
ونظيره المقاولون
العرب، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري، ويسعى الزمالك
لاستعادة لقب الدوري
العام من غريمه الأهلي .
تقام مباراة الزمالك
والمقاولون العرب
في الدوري المصري على
استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة 9.30م .
ويحتل نادي الزمالك
صدارة جدول ترتيب الدوري المصري موسم
2020-2021 بـرصيد ٣٩ نقطة بفارق 3 نقاط، أما منافسه الأهلي فيحتل المركز الثاني والذي
له مباراة
ان مؤجلتان ، فيما يحل المقاولون بالمركز الـ13 برصيد 18 نقطة، في مركز لا
يعكس قوة ولا تاريخ ذئاب الجبل العريق .