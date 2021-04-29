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بث مباشر.. الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

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الخميس، 29-04-2021 08:24 م

يقدم موقع المصريون بث مباشر، بين نادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري، ويسعى الزمالك لاستعادة لقب الدوري العام من غريمه الأهلي .
تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة 9.30م .
ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2020-2021 بـرصيد ٣٩ نقطة بفارق 3 نقاط، أما منافسه الأهلي فيحتل المركز الثاني والذي له مباراةان مؤجلتان ، فيما يحل المقاولون بالمركز الـ13 برصيد 18 نقطة، في مركز لا يعكس قوة ولا تاريخ ذئاب الجبل العريق .

 

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