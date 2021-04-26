بث مباشر.. الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراةالزمالك ضد البنك الأهلي
ضمن منافسات الجولة ١٧ للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل الزمالك صدارة
الترتيب برصيد ٣٦ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن غريمة الأهلي في المركز الثاني برصيد ٣٣ نقطة
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وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم
الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز على البنك الأهلي
والابتعاد بالقمة للضغط على منافسه الأهلي وحامل اللقب قبل أن يلعب مبارياته المؤجلة
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ويسعى الزمالك لمواصلة مسيرة المنافسة على اللقب الغائب منذ
سنوات عن القلعة البيضاء وهو ما يعني عدم فقدان نقاط خلال الجولات المتبقية من الدوري
وأولها مباراة اليوم ضد البنك الأهلي.