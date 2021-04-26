الإثنين 26 أبريل 2021
توقيت مصر 20:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين في اقتحام مركز كرداسة

كامل الوزير: حوادث السكك الحديدية بسبب عناصر متطرفة

كورونا يتمكن من «القرضاوي» وتدهور حالته الصحية بشدة

«عشماوي» يكشف قصة الشرطي الذي رفض إعدامه قبل خلع بنطاله

ما هي علاقة الكنيسة المصرية بأزمة بناء سد النهضة .. الملف المسكوت عنه!

لقاء تليفزيوني استثنائي لولي العهد السعودي بهذه المناسبة

فنانة شهيرة: شقيقي الأصغر ضربني وقاطعني حتى مات لدخولي مجال التمثيل

السجن المؤبد لداعية كويتي شهير.. والسبب «القذافي»

براءة تامر أمين من قضية «إهانة الصعايدة»

ADS
 

بث مباشر.. الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

269329_0
الزمالك
 
الإثنين، 26-04-2021 08:33 م

يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ١٧ للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
 ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد ٣٦ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن غريمة الأهلي في المركز الثاني برصيد ٣٣ نقطة .
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز على البنك الأهلي والابتعاد بالقمة للضغط على منافسه الأهلي وحامل اللقب قبل أن يلعب مبارياته المؤجلة .
ويسعى الزمالك لمواصلة مسيرة المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات عن القلعة البيضاء وهو ما يعني عدم فقدان نقاط خلال الجولات المتبقية من الدوري وأولها مباراة اليوم ضد البنك الأهلي.

 

إقرأ ايضا

1307980_0

مرتضى منصور يكشف عن نجم الأهلي الذي تواصل معه في مرضه

202104221049294929

تشكيل وموعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي والقناة الناقلة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف عن المبلغ المهول الذي يحصل عليه فاروق جعفر من قناة الزمالك

أخبار متعلقة

202104221049294929

تشكيل وموعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي والقناة الناقلة

201811100819471947

الزمالك بتخطى الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين

19_2021-637543070902973083-297

موسيماني يتفوق على كارتيرون و الأهلي يفوز على الزمالك 1/2

مباراة الأهلي والزمالك نهائي دوري اليد

بث مباشرة.. شاهد نهائي دوري اليد بين الأهلي والزمالك

202002051031373137

الزمالك يتخطى حرس الحدود بثلاثية

20210223195851591

موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم