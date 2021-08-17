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بث مباشر.. الأهلي و طلائع الجيش في الدوري الممتاز

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الثلاثاء، 17-08-2021 08:08 م
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة ٣١ من الدوري المصري الممتاز ويعاني الأهلي حامل اللقب في الجولات الأخيرة بسبب فارق النقطتين بينه وبين الزمالك متصدر الدوري قبل أربعة أسابيع من نهاية المسابقة.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويركز موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على مباراة اليوم ضد طلائع الجيش باعتبارها مباراة كؤوس لا يسمح فيها بأقل من الفوز حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٦٨ نقطة وينقل البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت ٢.
ويتكون تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش من محمد الشناوي لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من علي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وفي الوسط عمرو السولية ومجدي افشة واليو ديانج ومحمود كهرباء وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم بواليا.
 

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