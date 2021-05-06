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بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

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الخميس، 06-05-2021 08:30 م المصريون

يقدم موقع المصريون، لقرائه ومتابعيه الكرام، بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في إطار الأسبوع العشرون من الدوري المصري لكرة القدم.
تقام المباراة على ملعب الاسكندرية معقل كبير الثغر، تلك المباراة ستكون هامة ومصيرية للنادي الأهلي الراغب في تحقيق الفوز بعد فقدانه خمس نقاط في أخر مباراةين بعد الهزيمة أمام غزل المحلة والتعادل الإيجابي مع الجونة.
وستنقل المباراة على قناة اون سبورت وسيعلق عليها المعلق  محمد الكواليني، وستكون المواجهة مثيرة خاصة أنها تجمع بين موسيماني وحسام حسن في الإدارة الفنية لكلا الفريقين، وتلك المواجهة الثالثة بينهما خلال الموسم الحالي.


 

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