بث مباشر.. الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

السبت، 14-08-2021
08:14 م
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق إنبي
في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد الأهلي WE السلام، لحساب الأسبوع الـ30
ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة
الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي
وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مباراة
إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار
29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة
على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة
- الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك
- إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان
- وادي دجلة - سيراميكا».