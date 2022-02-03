بث مباشر الآن.. مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

الخميس، 03-02-2022
04:01 م
يقدم موقع المصر
يون بثًا مباشرًا لمباراة مصر
والكاميرون
في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
وينتظر المصر
يون اليوم مشاهدة مباراة مصر
والكاميرون
في نصف نهائي بطولة
أمم إفريقيا، حيث يلتقي منتخب مصر
مع الكاميرون
مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة،
على ملعب أولمبي ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
من المقرر أن يقام بث مباشر
مباراة مصر
والكاميرون
في نصف نهائي أمم
إفريقيا في تمام التاسعة الساعة مساءً على ملعب أولمبي في تصف نهائي أمم إفريقيا.
وسيتم إضافة رابط المباراة هنا قبل انطلاقها ليتابع الجمهور أحداثها بجودة
عالية ودون تقطيع.