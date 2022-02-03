الخميس 03 فبراير 2022
توقيت مصر 23:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منصة امتحانات مصر تنشر كواليس إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بث مباشر مباراة.. مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

غادة إبراهيم تكشف عن مشهد تسبب في طلاقها

فنانة كويتية عن فيديو أثار الجدل مع محمد رمضان: بعمل اللي عاوزاه

هجوم جوي بطائرات مفخخة من العراق على الإمارات

بعد تخفيض الإعدام إلى السجن 10 سنوات.. السعودية تفرج عن داوود المرهون

«أنا مثيرة وجسمي جامد».. فنانة شهيرة بتصريحات صادمة عن جسدها

قبل ساعات من المواجهة.. قائد منتخب الكاميرون يستفز صلاح بتصريح غير متوقع

استقالة رئيس شبكة «cnn» من منصبه بسبب علاقة جنسية مع زميلته (صور)

بعد أنباء دخوله في غيبوبة.. إبراهيم سعيد: تليفونات عمرو زكي مغلقة

ADS
 

بث مباشر الآن.. مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

20170205113909399
صلاح
Native
Teads
الخميس، 03-02-2022 04:01 م

يقدم موقع المصريون بثًا مباشرًا لمباراة  مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
وينتظر المصريون اليوم مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي منتخب مصر مع الكاميرون مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب أولمبي ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
من المقرر أن يقام بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا في تمام التاسعة الساعة مساءً على ملعب أولمبي في تصف نهائي أمم إفريقيا.
وسيتم إضافة رابط المباراة هنا قبل انطلاقها ليتابع الجمهور أحداثها بجودة عالية ودون تقطيع.



 

إقرأ ايضا

Capture

قبل ساعات من المواجهة.. قائد منتخب الكاميرون يستفز صلاح بتصريح غير متوقع

image

صامويل إيتو يعلق على تصريحات «الحرب» على منتخب مصر

20089976561499335006

تردد 5 قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر والكاميرون الليلة

أخبار متعلقة

Capture

قبل ساعات من المواجهة.. قائد منتخب الكاميرون يستفز صلاح بتصريح غير متوقع

image

صامويل إيتو يعلق على تصريحات «الحرب» على منتخب مصر

20089976561499335006

تردد 5 قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر والكاميرون الليلة

BACARY-GASAMA2

اتحاد الكرة يعترض رسميًا على حكم مباراة مصر والكاميرون.. ورد «غامبي» مفاجيء

20220131_1643657208-615

«إنها الحرب».. كيروش في رد نارٍ على تصريحات صامويل إيتو

202201300746144614

صحيفة إفريقية: مسحة محمد صلاح «إيجابية» ومصدر يوضح