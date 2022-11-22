بث مباشر الآن.. مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم قطر 2022

الثلاثاء، 22-11-2022
03:25 م
يقدم موقع المصريون بث مباشر
لمشاهدة مباراة تونس
ضد الدنمارك
في كأس
العالم قطر ٢٠٢٢ وتتجه أنظار مشجعي كرة القدم العرب نحو ملاعب استاد المدينة
التعليمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين تونس
والدنمارك
مساء اليوم
الثلاثاء 22 نوفمبر في إطار المرحلة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات.
مونديال قطر 2022.
يبدأ المنتخب التونس
ي مشواره في هذه البطولة بمباراة قوية ضد الدنمارك
وتنقل بث مباشر
، ويسعى المنتخب
التونس
ي تحقيق نتيجة إيجابية والانضمام
إلى ركب الانتصارات العربية بعد فوز المنتخب السعودي اليوم على الأرجنتين بهدفين
لهدف واحد. مجموعة المنتخب التونس
ي تضم ايضا فرنسا وأستراليا بالإضافة إلى
الدنمارك
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