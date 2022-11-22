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بث مباشر الآن.. مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم قطر 2022

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تونس
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الثلاثاء، 22-11-2022 03:25 م
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمشاهدة مباراة تونس ضد الدنمارك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وتتجه أنظار مشجعي كرة القدم العرب نحو ملاعب استاد المدينة التعليمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين تونس والدنمارك مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في إطار المرحلة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات. مونديال قطر 2022.

يبدأ المنتخب التونسي مشواره في هذه البطولة بمباراة قوية ضد الدنمارك وتنقل بث مباشر  ، ويسعى المنتخب التونسي  تحقيق نتيجة إيجابية والانضمام إلى ركب الانتصارات العربية بعد فوز المنتخب السعودي اليوم على الأرجنتين بهدفين لهدف واحد. مجموعة المنتخب التونسي تضم ايضا فرنسا وأستراليا بالإضافة إلى الدنمارك.
 

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