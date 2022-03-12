السبت 12 مارس 2022
توقيت مصر 16:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

وزيرة التجارة تعلن حظر تصدير 3 سلع جديدة

بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

ADS
 

بث مباشر الآن.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

2889078981621160288
ا
Native
Teads
السبت، 12-03-2022 11:24 ص
تتجه أنظار جماهير الأهلي عصر اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب سوكر سيتي  في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي أمام صن داونز في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وتذاع مباراة النادي الأهلي أمام فريق صنداونز الجنوب إفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة.
ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة ، باملاك تيسيما ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس نيوبي مساعد أول، وعيسي يايا من تشاد مساعد ثان، والكاميروني نوجو بليسيا حكم رابع ، ويتواجد فيليب سينيون من سيشيل، مراقب للمباراة، والمنسق العام من ناميبيا توتس كينامانو والمنسق الأمني من مدغشقر سيرندا راندولس .
وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم ، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.
التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز
ومن المتوقع.أن يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد مجدى أفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

 

إقرأ ايضا

large

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

Capture

شاهد.. جماهير الزمالك تحاول الاعتداء على «أبوجبل» والأخير يهرب بسيارته

اتحاد-الكرة-المصري

صدمة.. وفاة اللاعب أحمد فتحي أثناء الوضوء للصلاة

أخبار متعلقة

268355

الأهلي يغلق الباب أمام الاجتهادات.. وموسيماني: أشكر «الخطيب»

19_2021-637659186929785908-978

ميدو ينتقد شريف إكرامي ويُحرج عبدالله السعيد: بتعمل أيه؟

elaosboa50972

صدمة مُحزنة بعد عرض بدر بانون على أطباء في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا بسبب قلبه

20210505170256054

لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

19_2021-637667624981088595-108

الأهلي يحسم عقد موسيماني مقابل هذا المبلغ الضخم شهريًا

202203010645304530

الأهلي يفوز على المريخ السوداني بـ«شق الأنفس» 3-2