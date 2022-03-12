بث مباشر الآن.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

السبت، 12-03-2022
11:24 ص
تتجه
أنظار جماهير الأهلي عصر اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام صن داونز
الجنوب أفريقي
على ملعب سوكر سيتي في إطار منافسات الجولة
الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتقام
مباراة الأهلي أمام صن داونز
في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة
ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وتذاع
مباراة النادي الأهلي أمام فريق صنداونز الجنوب إفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت
وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة.
ويُدير
مباراة اليوم طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة ، باملاك تيسيما ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس
نيوبي مساعد أول، وعيسي يايا من تشاد مساعد ثان، والكاميروني نوجو بليسيا حكم رابع
، ويتواجد فيليب سينيون من سيشيل، مراقب للمباراة، والمنسق العام من ناميبيا توتس كينامانو
والمنسق الأمني من مدغشقر سيرندا راندولس .
وضم
بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم ، وهم: محمد
الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد
عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي
ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني
ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.
التشكيل
المتوقع للأهلي أمام صن داونز
ومن
المتوقع.أن يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل مكون من
في حراسة
المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع:
على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني
في خط
الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية
خط الهجوم:
محمد مجدى أفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر.