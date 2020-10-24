الموعد والقنوات الناقلة لكلاكسيكو الأرض

ارشيف

تقام اليوم السبت 24 – 10 – 2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة الكلاسيكو في الدوري الاسباني التي تجمع برشلونة مع ريال مدريد، كما سيلعب ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح ضد شيفليد يونايتد.

الدوري الإنجليزي

وست هام × مانشستر سيتي – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

فولهام × كريستال بالاس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × تشيلسي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول × شيفيلد يونايتد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني



برشلونة × ريال مدريد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1



اشبيلية × إيبار – السادسة والنصر مساء – على قناة beIN Sports HD 3



أوساسونا × أتلتيك بلباو – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3



أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



الدوري الايطالي



أتالانتا× سامبدوريا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4



جنوى × إنتر ميلان – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4



لاتسيو × بولونيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



الدوري الألماني



بايرن ميونخ × فرانكفورت – الثالثة والنصف عصرا



ماينز × مونشنجلادباخ– الثالثة والنصف عصرا



ليونيون برلين × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا



لايبزيج × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا



بوروسيا دورتموند × شالكه – السادسة والنصف مساء



الدوري الفرنسي



لوريان × مارسيليا – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



باريس سان جيرمان × ديجون – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



الدوري السعودي



الاتفاق × العين – الخامسة إلا ثلث مساء – على قناة السعودية الرياضية 1



الفتح × الاتحاد – السابعة إلا 5 دقائق – على قناة السعودية الرياضية 2