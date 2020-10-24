الموعد والقنوات الناقلة لكلاكسيكو الأرض

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السبت، 24-10-2020 10:23 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت 24 – 10 – 2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة الكلاسيكو في الدوري الاسباني التي تجمع برشلونة مع ريال مدريد، كما سيلعب ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح ضد شيفليد يونايتد.
الدوري الإنجليزي
وست هام  × مانشستر سيتي – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
فولهام × كريستال بالاس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد × تشيلسي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول × شيفيلد يونايتد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني 

برشلونة  × ريال مدريد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1

اشبيلية × إيبار – السادسة والنصر مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا × أتلتيك بلباو – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

 الدوري الايطالي 

أتالانتا× سامبدوريا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × إنتر ميلان – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

لاتسيو × بولونيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

 الدوري الألماني 

بايرن ميونخ × فرانكفورت – الثالثة والنصف عصرا

ماينز × مونشنجلادباخ– الثالثة والنصف عصرا

ليونيون برلين × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا

لايبزيج × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند × شالكه – السادسة والنصف مساء

 الدوري الفرنسي 

لوريان × مارسيليا – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

باريس سان جيرمان × ديجون – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

 الدوري السعودي 

الاتفاق × العين – الخامسة إلا ثلث مساء – على قناة السعودية الرياضية 1

الفتح × الاتحاد – السابعة إلا 5 دقائق – على قناة السعودية الرياضية 2
 

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