الموعد والقنوات الناقلة لكلاكسيكو الأرض

تقام اليوم السبت 24 – 10 – 2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة الكلاسيكو في الدوري الاسباني التي تجمع برشلونة مع ريال مدريد، كما سيلعب ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح ضد شيفليد يونايتد.
الدوري الإنجليزي
وست هام × مانشستر سيتي – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
فولهام × كريستال بالاس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد × تشيلسي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول × شيفيلد يونايتد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
برشلونة × ريال مدريد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1
اشبيلية × إيبار – السادسة والنصر مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا × أتلتيك بلباو – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الايطالي
أتالانتا× سامبدوريا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
جنوى × إنتر ميلان – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
لاتسيو × بولونيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
بايرن ميونخ × فرانكفورت – الثالثة والنصف عصرا
ماينز × مونشنجلادباخ– الثالثة والنصف عصرا
ليونيون برلين × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا
لايبزيج × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند × شالكه – السادسة والنصف مساء
الدوري الفرنسي
لوريان × مارسيليا – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
باريس سان جيرمان × ديجون – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
الدوري السعودي
الاتفاق × العين – الخامسة إلا ثلث مساء – على قناة السعودية الرياضية 1
الفتح × الاتحاد – السابعة إلا 5 دقائق – على قناة السعودية الرياضية 2